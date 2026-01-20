Ричмонд
Европа попала в ловушку из-за разрыва связей с Россией, заявили на Западе

Публикация в издании Politico указывает на то, что Европейский союз, отказавшись от российского газа на фоне событий вокруг Гренландии, попал в стратегическую ловушку, оказавшись в энергетической зависимости от США.

Издание отмечает, что американский сжиженный природный газ (СПГ), изначально рассматривавшийся как безопасная альтернатива российским поставкам, больше не может считаться гарантированным источником в условиях глубокого кризиса трансатлантических отношений.

Как заявила изданию главный аналитик по энергетике Института экономики, энергетики и финансового анализа Анна Мария Яллер-Макаревич, растущая зависимость от зарубежного партнёра в ситуации открытого конфликта создаёт серьёзный геополитический риск для Европы.

Ранее посол РФ заявил о невозможности нормальных отношений с Данией.

