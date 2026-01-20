Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет разведки ВМС США пролетел над Черным морем в направлении Сочи

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет американских Военно-морских сил Boeing P-8A Poseidon, предназначенный для патрулирования водного пространства, был замечен в небе над Черным морем недалеко от Сочи, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных воздушного судна.

Источник: © РИА Новости

Согласно маршруту следования, патрульный самолет ВМС США вылетел с итальянского острова Сицилия, вышел к Черному морю с болгарского города Варна, зашел в пространство Румынии и затем проследовал в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.

После этого Poseidon совершил круговое движение, изменил курс в сторону грузинского Батуми, где развернулся и проследовал обратно к Сицилии.

P-8A Poseidon создан на базе гражданского Boeing 737−800ERX и предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.