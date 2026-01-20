Самолет разведки ВМС США пролетел над Черным морем в направлении Сочи

Согласно маршруту следования, патрульный самолет ВМС США вылетел с итальянского острова Сицилия, вышел к Черному морю с болгарского города Варна, зашел в пространство Румынии и затем проследовал в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.
После этого Poseidon совершил круговое движение, изменил курс в сторону грузинского Батуми, где развернулся и проследовал обратно к Сицилии.
P-8A Poseidon создан на базе гражданского Boeing 737−800ERX и предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.