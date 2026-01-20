Зеленский объявил о создании «антидронового купола» на Украине

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский сообщил о назначении нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ по ПВО. Этот пост занял Павел Елизаров, известный в украинской армии по спецподразделению «Лазарь». По словам Зеленского, вместе с военным руководством и министром обороны он займётся разработкой новой структуры системы защиты неба.