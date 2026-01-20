Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский объявил о создании «антидронового купола» на Украине

На Украине заявили о планах создать «антидроновый купол» и полностью пересобрать систему противовоздушной обороны. О смене подхода к защите неба сообщил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Источник: Life.ru

По словам главы киевского режима, изменения затронут прежде всего работу Воздушных сил и так называемую «малую» ПВО. Речь идёт о пересмотре применения мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков и других средств борьбы с беспилотниками.

«Будет новый подход к применению ПВО воздушными силами — то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств “малой” противовоздушной обороны. Эта система будет преобразована», — заявил Зеленский.

Подробностей о сроках создания новой системы и её технических параметрах пока не приводится. Украинские власти заявляют, что перестройка ПВО должна усилить защиту от ударов беспилотников.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский сообщил о назначении нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ по ПВО. Этот пост занял Павел Елизаров, известный в украинской армии по спецподразделению «Лазарь». По словам Зеленского, вместе с военным руководством и министром обороны он займётся разработкой новой структуры системы защиты неба.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.