Зеленский объявил о создании «антидронового купола» на Украине

По словам главы киевского режима, изменения затронут прежде всего работу Воздушных сил и так называемую «малую» ПВО. Речь идёт о пересмотре применения мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков и других средств борьбы с беспилотниками.
«Будет новый подход к применению ПВО воздушными силами — то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств “малой” противовоздушной обороны. Эта система будет преобразована», — заявил Зеленский.
Подробностей о сроках создания новой системы и её технических параметрах пока не приводится. Украинские власти заявляют, что перестройка ПВО должна усилить защиту от ударов беспилотников.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский сообщил о назначении нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ по ПВО. Этот пост занял Павел Елизаров, известный в украинской армии по спецподразделению «Лазарь». По словам Зеленского, вместе с военным руководством и министром обороны он займётся разработкой новой структуры системы защиты неба.
