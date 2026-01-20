Разведывательный самолет ВМС США был замечен над Черным морем недалеко от Сочи

Выполнив манёвр, самолёт изменил курс в направлении грузинского Батуми, после чего развернулся и взял обратный путь на базу в Сицилию. P-8A Poseidon, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737−800ERX, специализируется на отслеживании надводных целей, а также на обнаружении и противодействии подводным лодкам.