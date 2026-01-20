Ричмонд
Разведывательный самолет ВМС США был замечен над Черным морем недалеко от Сочи

Самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США, предназначенный для патрулирования и противолодочной борьбы, был зафиксирован в воздушном пространстве над Чёрным морем вблизи Сочи.

Данные о его маршруте, проанализированные РИА Новости, показывают, что воздушное судно вылетело с итальянского острова Сицилия, достигло Чёрного моря в районе болгарской Варны, прошло через воздушное пространство Румынии и направилось в сторону Сочи, не сближаясь с Крымом.

Выполнив манёвр, самолёт изменил курс в направлении грузинского Батуми, после чего развернулся и взял обратный путь на базу в Сицилию. P-8A Poseidon, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737−800ERX, специализируется на отслеживании надводных целей, а также на обнаружении и противодействии подводным лодкам.

