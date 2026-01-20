Посол РФ: Дания одержима конфликтом с Россией

Дания не видит альтернатив кроме конфронтации с РФ.
Нынешняя линия Дании на жесткую конфронтацию с Россией фактически блокирует любые возможности для диалога и практического взаимодействия двух стран. Копенгаген маниакально одержим конфликтом с Москвой. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
«Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», — сказал дипломат. Его слова приводит ТАСС.
Барбин связал обострение с тем, что Дания последовательно наращивает вовлеченность в военную поддержку Украины, в том числе на своей территории. Отдельно он напомнил о решении правительства Дании в 2025 году разрешить строительство завода украинской оборонной компании FirePoint по производству твердого ракетного топлива.