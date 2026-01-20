Дания маниакально заряжена на конфронтацию с Российской Федерацией, это делает невозможным сотрудничество двух стран. Об этом во вторник, 20 января, высказался посол России в Дании Владимир Барбин.
— Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Москвой и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта, которое бы учитывало интересы РФ, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией, — цитирует его ТАСС.
Дания за 20 лет так и не смогла устранить якобы «угрозу» России для Гренландии, но теперь для этого «пришло время». Об этом 18 января заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Евросоюз рассматривает несколько вариантов давления на США в контексте возможного изменения статуса Гренландии. Среди них — экономические санкции, введение торговых пошлин, а также угроза закрытия военных баз США на европейской территории, сообщило издание The Economist.
Отмечается, что без доступа к инфраструктуре в Европе Штатам будет сложно обеспечивать военное присутствие в Африке и на Ближнем Востоке.