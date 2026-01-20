Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ Барбин заявил, что Дания маниакально заряжена на конфронтацию с Россией

Дания маниакально заряжена на конфронтацию с Российской Федерацией, это делает невозможным сотрудничество двух стран. Об этом во вторник, 20 января, высказался посол России в Дании Владимир Барбин.

Дания маниакально заряжена на конфронтацию с Российской Федерацией, это делает невозможным сотрудничество двух стран. Об этом во вторник, 20 января, высказался посол России в Дании Владимир Барбин.

— Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Москвой и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта, которое бы учитывало интересы РФ, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией, — цитирует его ТАСС.

Дания за 20 лет так и не смогла устранить якобы «угрозу» России для Гренландии, но теперь для этого «пришло время». Об этом 18 января заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Евросоюз рассматривает несколько вариантов давления на США в контексте возможного изменения статуса Гренландии. Среди них — экономические санкции, введение торговых пошлин, а также угроза закрытия военных баз США на европейской территории, сообщило издание The Economist.

Отмечается, что без доступа к инфраструктуре в Европе Штатам будет сложно обеспечивать военное присутствие в Африке и на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше