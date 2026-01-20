Ричмонд
Военные самолёты NORAD вскоре прибудут в Гренландию

Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) объявило о скором прибытии своих самолётов на базу космических сил США Питуффик в Гренландии. Борт будет действовать совместно с авиацией, базирующейся на территории США и Канады, в рамках запланированных мероприятий по укреплению взаимодействия в сфере безопасности между Вашингтоном, Оттавой и Копенгагеном.

В NORAD подчеркнули, что все действия согласованы с Данией, а власти Гренландии заранее проинформированы о переброске самолёта.

Ситуация вокруг Гренландии резко обострилась в начале 2026 года после заявлений Вашингтона о намерении приобрести остров или установить над ним контроль. Власти Дании, а также руководство самой Гренландия ранее неоднократно подчеркивали, что остров не продаётся и вопрос о его передаче не рассматривается. Ранее Копенгаген объявил, что направил в Гренландию «крупное» военное подкрепление, подробности о количестве этого контингента держатся в секрете.

