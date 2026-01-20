Военные самолёты NORAD вскоре прибудут в Гренландию

Ситуация вокруг Гренландии резко обострилась в начале 2026 года после заявлений Вашингтона о намерении приобрести остров или установить над ним контроль. Власти Дании, а также руководство самой Гренландия ранее неоднократно подчеркивали, что остров не продаётся и вопрос о его передаче не рассматривается. Ранее Копенгаген объявил, что направил в Гренландию «крупное» военное подкрепление, подробности о количестве этого контингента держатся в секрете.