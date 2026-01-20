Ричмонд
Из курдской тюрьмы сбежали более полутора тысяч боевиков ИГ*

Около 1,5 тысячи боевиков террористической группировки «ИГ» (запрещенная в России террористическая организация) сбежали из тюрьмы в городе эш-Шаддади на северо-востоке Сирии. Об этом сообщают курдские СМИ.

Заключенные террористы вступили в ряды сирийских группировок.

«Полторы тысячи боевиков ИГ*, включая как иностранных, так и сирийских граждан, были освобождены связанными с Дамаском вооруженными группами из тюрьмы эш-Шаддади в Хасаке», — сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на лидера СДС Фархада Шами. Текст заявления приводит ТАСС.

По информации курдских журналистов, «освобождение» боевиков связано с переходом тюрьмы под контроль группировок нового правительства Сирии. В связи с этим из заключения были выпущены более полутора тысяч террористов. Сообщается, что они вступили в ряды сирийских вооруженных формирований.

*ИГ организация признана террористической и запрещена в РФ.

