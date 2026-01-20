Из курдской тюрьмы сбежали более полутора тысяч боевиков ИГ*

По информации курдских журналистов, «освобождение» боевиков связано с переходом тюрьмы под контроль группировок нового правительства Сирии. В связи с этим из заключения были выпущены более полутора тысяч террористов. Сообщается, что они вступили в ряды сирийских вооруженных формирований.