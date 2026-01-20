Tasnim: КСИР арестовал более 100 организаторов беспорядков на западе Ирана

В Иране сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали 132 человека, которых власти считают организаторами беспорядков в западной провинции Лурестан. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу регионального подразделения КСИР.
По данным ведомства, задержанные рассматривались как ключевые координаторы протестных акций и погромов. Иранская сторона утверждает, что они поддерживали связи с террористическими структурами, связанными с США и Израилем.
Ранее сообщалось, что подразделения КСИР провели серию операций по задержанию предполагаемых лидеров беспорядков и в других регионах страны. Подобные мероприятия были осуществлены в провинциях Йезд, Семнан, а также в городах Рафсанджан и Сирджан, расположенных в центральной и южной частях Ирана.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что беспорядки в ряде иранских городов были спровоцированы действиями израильских агентов.