В Гренландии заявили о неспособности Дании защитить остров от США

Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что Дания неспособна в одиночку обеспечить безопасность острова на фоне угроз США о возможном силовом захвате. По его мнению, это «абсолютно и на сто процентов невозможно».
Фенкер подчеркнул, что военная мощь и бюджет США, как ведущей силы НАТО, несоизмеримо превосходят возможности Дании.
Он также указал на стратегическое положение Гренландии, отметив, что остров находится на американском континенте и его воздушное пространство может стать коридором для баллистических ракет в случае конфликта, что дополнительно повышает интерес к нему со стороны Вашингтона.
Ранее посол РФ заявил о невозможности нормальных отношений с Данией.
