Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гренландии заявили о неспособности Дании защитить остров от США

Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что Дания неспособна в одиночку обеспечить безопасность острова на фоне угроз США о возможном силовом захвате.

Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что Дания неспособна в одиночку обеспечить безопасность острова на фоне угроз США о возможном силовом захвате. По его мнению, это «абсолютно и на сто процентов невозможно».

Фенкер подчеркнул, что военная мощь и бюджет США, как ведущей силы НАТО, несоизмеримо превосходят возможности Дании.

Он также указал на стратегическое положение Гренландии, отметив, что остров находится на американском континенте и его воздушное пространство может стать коридором для баллистических ракет в случае конфликта, что дополнительно повышает интерес к нему со стороны Вашингтона.

Ранее посол РФ заявил о невозможности нормальных отношений с Данией.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше