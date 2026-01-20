Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо за пассивность

В своём выступлении глава государства жёстко прошёлся по управленцам, отвечающим за экономический блок. По словам Ким Чен Ына, нынешняя реальность требует не формальных руководителей, а людей, способных вести страну к развитию и модернизации.
«Реалия нашей Родины, идущей навстречу богатству и процветанию, требует сильных первопроходцев и настоящих борцов», — заявил северокорейский лидер.
Он подчеркнул, что часть руководящих кадров оказалась не готова к упорядочению управления и технической реконструкции промышленности. Именно длительная безответственность и пассивность, по его словам, и стали причиной увольнения Ян Сын Хо.
Отдельно Ким Чен Ын акцентировал внимание на машиностроении, назвав отрасль ключевой для будущего страны. Модернизация таких предприятий, как Рёнсонское машиностроительное объединение, должна создать прочную основу для экономического роста и технологического рывка КНДР.
