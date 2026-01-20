Трамп игнорирует желание Зеленского встретиться на саммите в Давосе

Ранее Владимир Зеленский представил 20-пунктный мирный план по урегулированию конфликта, который сейчас обсуждается в США, однако, по его словам, по ряду ключевых позиций, включая территориальный вопрос, компромисса нет. Дональд Трамп, в свою очередь, продвигал разработанный в Вашингтоне 28-пунктный план, подразумевавший, по данным СМИ, отказ Киева от вступления в НАТО на несколько лет, и заявлял, что Украине «пора взять себя в руки», поскольку она проигрывает на поле боя.