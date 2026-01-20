Трамп игнорирует желание Зеленского встретиться на саммите в Давосе

Президент США планирует избегать Зеленского на форуме в Давосе.
Президент США Дональд Трамп намеренно избегает потенциальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях грядущего экономического саммита в Давосе. Об этом сообщают американские СМИ.
«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома. [Президент Украины] всегда встречался бы с Трампом, поскольку, если это делает не он, то это сделают другие», — сообщает издание Politico со ссылкой на анонимный источник из Республиканской партии США.
По словам журналистов, на полях Давоса запланирована встреча лидеров так называемой «Коалиции желающих», для обсуждение урегулирование украинского конфликта. Сообщается, что лидеры ЕС будут просить Трампа одобрить гарантии безопасности Украине. Однако, личной встречи президентов США и Украины, пока что, не запланировано.
Ранее Владимир Зеленский представил 20-пунктный мирный план по урегулированию конфликта, который сейчас обсуждается в США, однако, по его словам, по ряду ключевых позиций, включая территориальный вопрос, компромисса нет. Дональд Трамп, в свою очередь, продвигал разработанный в Вашингтоне 28-пунктный план, подразумевавший, по данным СМИ, отказ Киева от вступления в НАТО на несколько лет, и заявлял, что Украине «пора взять себя в руки», поскольку она проигрывает на поле боя.