Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера

Он отметил, что процесс первой очереди модернизации завода был перенесен из-за «безответственных, грубых и неспособных руководящих работников, что повлекло за собой трудности и немалый экономический ущерб». Глава государства признал, что руководящие силы не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом.