Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын публично отправил в отставку вице-премьера Ян Сын Хо, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).

Ким Чен Ын в ходе визита на машиностроительное предприятие в Рёнсоне остался недоволен темпами его модернизации.

«Товарищ Ким Чен Ын на месте освободил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо», — говорится в материале.

Он отметил, что процесс первой очереди модернизации завода был перенесен из-за «безответственных, грубых и неспособных руководящих работников, что повлекло за собой трудности и немалый экономический ущерб». Глава государства признал, что руководящие силы не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом.

