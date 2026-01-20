Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера

Ким Чен Ын в ходе визита на машиностроительное предприятие в Рёнсоне остался недоволен темпами его модернизации.
«Товарищ Ким Чен Ын на месте освободил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо», — говорится в материале.
Он отметил, что процесс первой очереди модернизации завода был перенесен из-за «безответственных, грубых и неспособных руководящих работников, что повлекло за собой трудности и немалый экономический ущерб». Глава государства признал, что руководящие силы не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом.
