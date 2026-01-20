Разведывательный самолёт ВМС США заметили над Чёрным морем у Сочи

Воздушное судно вылетело с авиабазы на Сицилии. Его маршрут прошёл через воздушное пространство Болгарии — в районе Варны — и Румынии, после чего самолёт вошёл в зону над Чёрным морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ полётных данных.