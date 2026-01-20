Разведывательный самолёт ВМС США заметили над Чёрным морем у Сочи

Воздушное судно вылетело с авиабазы на Сицилии. Его маршрут прошёл через воздушное пространство Болгарии — в районе Варны — и Румынии, после чего самолёт вошёл в зону над Чёрным морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ полётных данных.
Траектория была выстроена так, чтобы обойти Крымский полуостров и сразу направиться к кавказскому побережью. После манёвра в заданной точке самолёт изменил курс в сторону грузинского Батуми, выполнил там разворот и взял обратный курс к базе.
Boeing P-8A Poseidon — военная версия гражданского лайнера Boeing 737−800ERX. Самолёт оснащён системами для поиска подводных лодок и отслеживания надводных целей.
Напомним, в декабре прошлого года такой же самолёт ВМС США выполнял разведполёт у границ России в районе Мурманска. Тогда его зафиксировали над Кольским полуостровом на высоте 8,5 километра.
