Политолог Дробницкий: Приглашением Путина в Совет мира Трамп наносит удар по ЕС

— Через этот совет американский лидер надеется оказать серьезное сопротивление евроатлантическому лобби. Сами лидеры Европы, вероятно, шокированы составом приглашенных. Но дальше громких заявлений и «экстренных заседаний» дело не пойдет. Они надеются, что внутренние проблемы отвлекут Трампа, и орган так и не будет создан, — высказался он в беседе с изданием «Взгляд».