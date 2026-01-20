Ричмонд
Политолог Дробницкий: Приглашением Путина в Совет мира Трамп наносит удар по ЕС

Приглашая российского президента Владимира Путина и других глав стран в «Совет мира» по Газе, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается создать альтернативу существующим международным форматам. Такое мнение выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

— Через этот совет американский лидер надеется оказать серьезное сопротивление евроатлантическому лобби. Сами лидеры Европы, вероятно, шокированы составом приглашенных. Но дальше громких заявлений и «экстренных заседаний» дело не пойдет. Они надеются, что внутренние проблемы отвлекут Трампа, и орган так и не будет создан, — высказался он в беседе с изданием «Взгляд».

Кроме того, политолог допустил, что глава Белого дома хочет на новой площадке апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить данный опыт в других горячих точках.

Также совет должен стать крупной инвестиционной площадкой, так как Трамп подходит к урегулированию мировых кризисов с предпринимательских позиций, отметил Дробницкий.

— Здесь есть и элемент личного пиара, который стал для него важным инструментом достижения целей, — добавил он в беседе с газетой.

Владимира Путина пригласили в «Совет мира», о создании которого объявил Дональд Трамп. Об этом 19 января сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

