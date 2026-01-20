Зампостпреда США в ООН призвала мир поверить в серьезность планов Трампа по Гренландии

Заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс заявила, что мировым лидерам следует серьёзно воспринимать слова президента Дональда Трампа о необходимости перехода Гренландии под контроль Вашингтона в интересах глобальной безопасности. В интервью телеканалу NewsNation она отметила, что Трамп не только открыто объявляет о своих намерениях, но и подробно объясняет их логику.
Брюс призвала не недооценивать серьёзность этих заявлений, подчеркнув, что президент США считает данный вопрос крайне важным. По её мнению, европейские и другие мировые лидеры, говорящие о союзнических отношениях с США, должны понять, что Трамп не делает таких заявлений безосновательно.
Напомним, Гренландия является частью Датского королевства, и её власти уже предостерегли Вашингтон от любых попыток нарушения территориальной целостности, ожидая уважения своего суверенитета.
Ранее сообщалось, что в Гренландии заявили о неспособности Дании защитить остров от США.
