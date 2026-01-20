Politico: Евросоюз загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель сказала, что отказ от российских энергоресурсов ведет к краху экономической модели ФРГ. По ее мнению, для восстановления конкурентоспособности стране нужно вернуться к атомной энергетике и возобновить закупки доступных газа и нефти из РФ.