Politico: Евросоюз загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа

Европейский союз на фоне конфликта в Гренландии сам загнал себя в ловушку, отказавшись от газа из РФ и попав в энергетическую зависимость от Соединенных Штатов. Об этом написало издание Politico.

— СПГ США задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Но сейчас это уже не гарантировано, потому что трансатлантические отношения находятся в кризисе, — сказано в статье.

Главный аналитик по энергетике в Институте экономики, энергетики и финансового анализа Анна Мария Яллер-Макаревич высказалась, что в условиях открытого конфликта растущая зависимость от зарубежного партнера несет серьезный геополитический риск.

При этом чиновники в ЕС опасаются, что зависимое положение в энергетической сфере может стать для американского президента Дональда Трампа рычагом давления для реализации своих угроз относительно Гренландии, говорится в публикации.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель сказала, что отказ от российских энергоресурсов ведет к краху экономической модели ФРГ. По ее мнению, для восстановления конкурентоспособности стране нужно вернуться к атомной энергетике и возобновить закупки доступных газа и нефти из РФ.

