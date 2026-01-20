Ричмонд
ВЭФ отменил участие Арагчи на форуме в Давосе из-за протестов в Иране

Арагчи заявил, что организаторы ВЭФ отменили его участие в форуме из-за подавления протестов в исламской республике.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что его участие во Всемирном экономическом форуме было отменено по решению организаторов на фоне ситуации с подавлением протестов в исламской республике. Сам форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.

По утверждению иранского министра, решение об отмене его участия было принято под воздействием недостоверной информации и политического давления. Он связал произошедшее с действиями Израиля и его сторонников в Соединенных Штатах, которые, по его мнению, оказали влияние на организаторов форума.

Арагчи также заявил, что в ходе недавних беспорядков и погромов, последовавших за мирными акциями протеста в Иране, власти страны предпринимали меры для защиты населения. По его версии, речь шла о противодействии вооруженным группам, которых Тегеран считает террористическими и поддерживаемыми Израилем.

Ранее Иран приостановил реализацию соглашения, подписанного с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в Каире.

