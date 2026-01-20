Лидеры стран Европы готовы терпеть действия президента США Дональда Трампа и позволить ему получить Гренландию в обмен на собственную безопасность и продолжение поддержки киевского режима, написала британская газета The Telegraph.
«Европе отчаянно нужен Трамп — не только для собственной безопасности, но и ради Украины», — сказано в статье.
В публикации отмечается, что европейские политики закрывали глаза на торговые пошлины в рамках сделок, которые, как они считали, требовались для сохранения лояльности американского лидера. Авторы материала полагают, что с учётом такой позиции Европы вполне ожидаемым исходом может стать капитуляция Дании в вопросе принадлежности острова.
«Сдача Гренландии не стала бы шоком для тех, кто призывает Европу, включая Британию, проявить мужество и противостоять Трампу», — поясняется в статье.
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal написала, что некоторые европейские лидеры беспокоятся о том, что в случае получения США контроля над Гренландией может возникнуть угроза для других территорий стран Европы. Они не исключают, что подобный шаг может спровоцировать цепную реакцию. Такая ситуация, как они полагают, в свою очередь, способна негативно повлиять на стабильность НАТО и обстановку на Украине.