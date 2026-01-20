Telegraph: Европа готова сдать Гренландию Трампу ради поддержки Украины

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal написала, что некоторые европейские лидеры беспокоятся о том, что в случае получения США контроля над Гренландией может возникнуть угроза для других территорий стран Европы. Они не исключают, что подобный шаг может спровоцировать цепную реакцию. Такая ситуация, как они полагают, в свою очередь, способна негативно повлиять на стабильность НАТО и обстановку на Украине.