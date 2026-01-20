Страны НАТО ограничили обмен разведданными с США из-за Гренландии

«Представители НАТО ограничили доступ к разведывательной информации для США из-за угроз Трампа», — говорится в материале.
Сотрудники разведок опасаются, что данные, переданные Вашингтону, могут попасть к Трампу и послужить основой для силового захвата Гренландии. Поэтому они больше «не говорят открыто» с американскими коллегами.
Некоторые в НАТО считают, что США — страна, которой раньше все доверяли и восхищались, — теперь «нанесла удар в спину».
Источник в британской разведке назвал ухудшение отношений «беспрецедентным». По его мнению, Великобритания утратила статус главного партнёра США по обмену разведданными и превратилась в их глазах «просто в часть Европы».
Ранее Трамп подтвердил, что введёт торговые пошлины против европейских стран, если соглашение о покупке Гренландии не состоится. На вопрос журналиста, готов ли он выполнить свои угрозы, президент ответил — «на 100%».
