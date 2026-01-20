Ричмонд
Страны НАТО ограничили обмен разведданными с США из-за Гренландии

План президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии вызвал раскол в НАТО. Из-за этого союзники перестали делиться с США разведывательной информацией. Об этом сообщает британская газета i Paper со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

Источник: Life.ru

«Представители НАТО ограничили доступ к разведывательной информации для США из-за угроз Трампа», — говорится в материале.

Сотрудники разведок опасаются, что данные, переданные Вашингтону, могут попасть к Трампу и послужить основой для силового захвата Гренландии. Поэтому они больше «не говорят открыто» с американскими коллегами.

Некоторые в НАТО считают, что США — страна, которой раньше все доверяли и восхищались, — теперь «нанесла удар в спину».

Источник в британской разведке назвал ухудшение отношений «беспрецедентным». По его мнению, Великобритания утратила статус главного партнёра США по обмену разведданными и превратилась в их глазах «просто в часть Европы».

Ранее Трамп подтвердил, что введёт торговые пошлины против европейских стран, если соглашение о покупке Гренландии не состоится. На вопрос журналиста, готов ли он выполнить свои угрозы, президент ответил — «на 100%».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше