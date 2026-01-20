Ричмонд
Politico: Трамп избегает встречи с Зеленским на полях форума в Давосе

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить личные переговоры с Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе, несмотря на активные запросы Киева.

Источник: Reuters

Как утверждает Politico, инициатива об отказе от контакта исходит непосредственно от администрации Белого дома.

«Владимир Зеленский опасается, что в его отсутствие американского лидера убедят другие игроки, поэтому он стремится лично донести свою позицию», — пояснил мотивацию украинской стороны собеседник издания.

Вместо двустороннего саммита в графике мероприятий значится встреча лидеров так называемой «Коалиции желающих». Ожидается, что в этом формате главы государств Евросоюза очередной раз попытаются убедить Трампа одобрить предоставление Украине «гарантий безопасности» для урегулирования конфликта.

Ранее Politico сообщало, что Гренландия станет главной темой дискуссий на ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, тему Украины отодвинут на второй план.

