Расплата для пиратов: ответ РФ на провокации Британии в море будет жестким

«Великобритания поступает неправильно. Но у России есть возможности, чтобы воспрепятствовать этому. Как это будет происходить — увидим. Пусть британцы лучше беспокоятся насчет Фолклендских островов, из-за которых Великобритания конфликтовала с Аргентиной. Американцы могут в этом вопросе аргентинцев поддержать. Трамп руководствуется какими-то своими принципами в территориальных вопросах», — отметил Дандыкин.