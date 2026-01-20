Ричмонд
СВО
Расплата для пиратов: ответ РФ на провокации Британии в море будет жестким

Британские власти рассматривают возможность досмотра и задержания судов, которые, как они считают, относятся к так называемому «теневому флоту» России. Военный эксперт Дандыкин сказал, как ответит РФ.

Источник: Аргументы и факты

Великобритании следует переключить внимание с российских танкеров на спорные Фолклендские острова, которыми скоро может заинтересоваться президент США Дональд Трамп, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, британские власти рассматривают возможность досмотра и задержания судов, которые, как они считают, относятся к так называемому «теневому флоту» России.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин назвал подобные планы британских властей пиратством. Он подчеркнул, что безнаказанными эти действия не останутся.

«Великобритания поступает неправильно. Но у России есть возможности, чтобы воспрепятствовать этому. Как это будет происходить — увидим. Пусть британцы лучше беспокоятся насчет Фолклендских островов, из-за которых Великобритания конфликтовала с Аргентиной. Американцы могут в этом вопросе аргентинцев поддержать. Трамп руководствуется какими-то своими принципами в территориальных вопросах», — отметил Дандыкин.

Трамп ранее заявил о желании присоединить Гренландию к США. Теперь эксперты выдвигают разные предположения о том, какую территорию американский лидер выберет в качестве своей следующей цели.

В частности, глава Хорватии Зоран Миланович призвал Соединенные Штаты обратить внимание не на Гренландию, а на норвежский архипелаг Шпицберген.

Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник назвал заявление Милановича провокацией.

