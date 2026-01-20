На Украине заговорили о «киллзоне» на 50 километров вдоль фронта

Киев рассматривает создание так называемой «киллзоны» глубиной до 50 километров по всей линии боевого соприкосновения. Как заявил «Газете.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов, речь идет о территории, где планируется «уничтожать все» за счет массового применения беспилотников.
По его словам, в украинских планах — сформировать полосу в сторону российских войск, внутри которой будут поражать любые цели, которые движутся. Ключевую роль в такой схеме, отметил Кнутов, должны сыграть дроны. В том числе он упомянул спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».
Эксперт утверждает, что российские военные ведут «охоту» на операторов украинских беспилотников. Он добавил, что, по сводкам Минобороны, ежедневно выводятся из строя несколько расчетов.
Кнутов заявил, что основная цель возможной «киллзоны» — попытка заморозить линию фронта. Он также отметил, что российская армия регулярно наносит удары по местам сборки украинских дронов, чтобы сорвать эти планы.
При этом эксперт отдельно подчеркнул, что такую схему не следует путать с зоной безопасности, которую российские войска создают в Харьковской области. По его словам, зона безопасности предполагает постоянное присутствие войск и контроль территории, тогда как в «киллзоне» ставка делается на беспилотники без плотного наземного присутствия.
Ранее, 18 января, главком ВСУ Александр Сырский в интервью украинскому изданию LB.ua заявил о подготовке новых наступательных операций в 2026 году. Он отметил, что украинские силы намерены удерживать «оперативную инициативу» и заставлять противника перебрасывать ресурсы на направления, где ВСУ будут разворачивать активные действия.
Читайте также: Полиция предупредила россиян о письмах-ловушках под видом «Госуслуг».