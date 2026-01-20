«Лучше бы молчала»: жена Зеленского дала украинцам циничный совет о выживании

На фоне проблем все чаще звучат советы временно уехать из городов — в частный сектор или в сельскую местность, если есть возможность. Но и там, по словам местных наблюдателей, ситуация не выглядит универсальным спасением. При высокой доле газификации печное отопление сохранилось не везде. Там, где печи есть, появляются другие сложности: дрова и уголь подорожали, а в отдельных районах их не хватает. Дополнительной проблемой становится нехватка людей в селах для доставки и разгрузки топлива.