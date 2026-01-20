В Киеве заговорили о новом «Искандере» после удара вглубь Украины

Украинские источники заявили о возможном первом применении российской армией баллистической ракеты, которую они называют «Искандер-И». Об этом написал телеграм-канал Insider UA, подчеркнув, что официального подтверждения этой информации пока нет.
По версии авторов публикации, ракета якобы долетела до Винницкой области. Там же говорится, что дальность такого боеприпаса может достигать 1000 километров.
Ранее в украинском инфополе распространялось видео, на котором удар комплекса «Искандер» связывали с поражением дивизиона американских систем Patriot, стоящих на вооружении ВСУ. Сообщалось, что удар пришелся по району поселка Шевченко в Днепропетровской области.
13 января украинская сторона также заявляла о рекордном числе прилетов баллистических ракет. По их данным, около 20 ударов было зафиксировано по целому ряду направлений, включая Запорожскую и Днепропетровскую области, а также Киев и Харьков.
