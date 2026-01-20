Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии усомнились в целях Совета мира по Газе после приглашения Путина

Британская газета Guardian обратила внимание на приглашение президенту России Владимиру Путину войти в создаваемый США Совет мира по сектору Газа.

Британская газета Guardian обратила внимание на приглашение президенту России Владимиру Путину войти в создаваемый США Совет мира по сектору Газа. В СМИ заявили, что этот шаг вызывает вопросы к реальной повестке будущей структуры и к тому, какие задачи она будет решать.

По версии издания, подбор участников выглядит так, будто американский президент Дональд Трамп собирает вокруг проекта в первую очередь лояльных ему мировых лидеров, а не нейтральных посредников.

О том, что Владимир Путин получил приглашение в Совет, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Белый дом уже озвучивал часть состава руководящего ядра нового объединения. В числе участников назывались госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

Проект Совета мира по Газе был заявлен как один из элементов американского плана урегулирования. В нем, помимо прочего, предусматривались временное международное управление сектором и возможность развертывания стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом. При этом информации о составе таких сил до сих пор нет.

Дополнительное внимание к теме связано и с тем, что в ноябре 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку плана урегулирования, однако Россия и Китай тогда воздержались. Глава МИД России Сергей Лавров позднее отмечал, что дальнейшая реализация инициативы остается под вопросом на фоне взаимных претензий сторон конфликта к соблюдению условий договоренностей.

Читайте также: На Украине заговорили о «киллзоне» на 50 километров вдоль фронта.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше