В Британии усомнились в целях Совета мира по Газе после приглашения Путина

Британская газета Guardian обратила внимание на приглашение президенту России Владимиру Путину войти в создаваемый США Совет мира по сектору Газа. В СМИ заявили, что этот шаг вызывает вопросы к реальной повестке будущей структуры и к тому, какие задачи она будет решать.
По версии издания, подбор участников выглядит так, будто американский президент Дональд Трамп собирает вокруг проекта в первую очередь лояльных ему мировых лидеров, а не нейтральных посредников.
О том, что Владимир Путин получил приглашение в Совет, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Белый дом уже озвучивал часть состава руководящего ядра нового объединения. В числе участников назывались госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.
Проект Совета мира по Газе был заявлен как один из элементов американского плана урегулирования. В нем, помимо прочего, предусматривались временное международное управление сектором и возможность развертывания стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом. При этом информации о составе таких сил до сих пор нет.
Дополнительное внимание к теме связано и с тем, что в ноябре 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку плана урегулирования, однако Россия и Китай тогда воздержались. Глава МИД России Сергей Лавров позднее отмечал, что дальнейшая реализация инициативы остается под вопросом на фоне взаимных претензий сторон конфликта к соблюдению условий договоренностей.
