В Британии усомнились в целях Совета мира по Газе после приглашения Путина

Проект Совета мира по Газе был заявлен как один из элементов американского плана урегулирования. В нем, помимо прочего, предусматривались временное международное управление сектором и возможность развертывания стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом. При этом информации о составе таких сил до сих пор нет.