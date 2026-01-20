Польский политик высмеял миссию бундесвера в Гренландии, сравнив ее с Наполеоном

Ранее немецкий таблоид сообщал, что солдаты бундесвера в воскресенье утром получили внезапный приказ из Берлина покинуть Гренландию. По данным издания, группа из 13 немецких военнослужащих прибыла на остров за несколько дней до этого для участия в разведывательной миссии. Ряд других европейских стран также направляли своих военных в регион.