Польский политик высмеял миссию бундесвера в Гренландии, сравнив ее с Наполеоном

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер сравнил вывод немецких военных из Гренландии с походом Наполеона Бонапарта на Россию. Пост он опубликовал в соцсети X.
По словам Миллера, немецкие военнослужащие прилетели на арктический остров, но почти сразу вернулись обратно, не успев ни закрепиться, ни выполнить задачи по обеспечению безопасности.
Он заявил, что подобная история стала «квинтэссенцией европейской мощи» и описал стиль таких операций как схему «прибытие — фото — возвращение».
Ранее немецкий таблоид сообщал, что солдаты бундесвера в воскресенье утром получили внезапный приказ из Берлина покинуть Гренландию. По данным издания, группа из 13 немецких военнослужащих прибыла на остров за несколько дней до этого для участия в разведывательной миссии. Ряд других европейских стран также направляли своих военных в регион.
Читайте также: На Украине заговорили о «киллзоне» на 50 километров вдоль фронта.