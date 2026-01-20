Зампостпреда США в ООН призвала не недооценивать слова Трампа о Гренландии

По оценке Брюс, заявления Трампа носят не декларативный, а продуманный характер, поскольку он заранее обозначает свои намерения и аргументирует их значимостью для международной безопасности. Она считает, что европейским и другим мировым лидерам следует воспринимать эти сигналы всерьез, особенно в контексте союзнических отношений и обсуждений роли США в системе глобальных альянсов.