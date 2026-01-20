Мировым лидерам не следует легкомысленно относиться к заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что установление контроля Вашингтона над Гренландией соответствует интересам глобальной безопасности. Такое мнение выразила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс, комментируя позицию американского лидера.
Гренландия является частью Королевства Дания, однако Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости включения острова в состав Соединенных Штатов. В ответ власти Дании и самой Гренландии подчеркивали недопустимость подобных шагов и заявляли о важности соблюдения принципов территориальной целостности и суверенитета.
По оценке Брюс, заявления Трампа носят не декларативный, а продуманный характер, поскольку он заранее обозначает свои намерения и аргументирует их значимостью для международной безопасности. Она считает, что европейским и другим мировым лидерам следует воспринимать эти сигналы всерьез, особенно в контексте союзнических отношений и обсуждений роли США в системе глобальных альянсов.
Ранее сообщалось, что лидеры стран Европы готовы терпеть действия президента США Дональда Трампа и позволить ему получить Гренландию в обмен на собственную безопасность и продолжение поддержки киевского режима.