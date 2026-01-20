Рожава отступила, нефть ушла Дамаску

Военное давление на СДС шло по нарастающей. До этого курды постепенно отходили из кварталов Алеппо, оставляя на месте местные силы безопасности. 11 января они согласились вывести и их, а уже 16 января в районы вошли силы Дамаска. На этом фоне аш-Шараа подписал декрет о культурной автономии курдов, объявив их язык национальным, разрешив обучение в районах с курдским большинством и пообещав гражданство. Однако эксперты расценивают этот шаг скорее как политическую страховку на внешнем контуре, чем как реальное признание субъектности.