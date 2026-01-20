Ричмонд
Страны НАТО не передают США разведданные: что стало причиной раскола

I Paper: Страны НАТО перестали делиться разведданными с Трампом из-за Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Страны НАТО перестали делиться данными своих разведок с Вашингтоном. Поводом для этого послужили претензии США на Гренландию, информирует издание i Paper со ссылкой на источники разведсообществе.

«Предложенный Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО», — сказано в публикации.

Издание цитирует сотрудника британской разведки, который определил как «беспрецедентный» уровень ухудшения связей Лондона с Белым домом.

Тем временем европейские лидеры планируют убедить США в силе и единстве континента, несмотря на новые американские пошлины.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия необходима США для национальной безопасности и создания «Золотого купола».

Накануне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал европейских политиков болванами, указав на то, что США намерены стать великими за счёт обнищания Европы.

