Страны НАТО не передают США разведданные: что стало причиной раскола

Страны НАТО перестали делиться данными своих разведок с Вашингтоном. Поводом для этого послужили претензии США на Гренландию, информирует издание i Paper со ссылкой на источники разведсообществе.
«Предложенный Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО», — сказано в публикации.
Издание цитирует сотрудника британской разведки, который определил как «беспрецедентный» уровень ухудшения связей Лондона с Белым домом.
Тем временем европейские лидеры планируют убедить США в силе и единстве континента, несмотря на новые американские пошлины.
Ранее Трамп заявил, что Гренландия необходима США для национальной безопасности и создания «Золотого купола».
Накануне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал европейских политиков болванами, указав на то, что США намерены стать великими за счёт обнищания Европы.