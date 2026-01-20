Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо

Ким Чен Ын освободил Ян Сын Хо от должности вице-премьера КНДР в ходе визита на машиностроительный завод в Рёнсоне.

Источник: Аргументы и факты

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын публично отправил в отставку заместителя премьер-министра республики Ян Сын Хо, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что глава государства посетил машиностроительный завод в Рёнсоне. При этом модернизации предприятия вызвали у Ким Чен Ына недовольство. Он уволил вице-премьера прямо в ходе осмотра объекта.

Лидер республики заявил, что первый этап модернизации был перенесен из-за «безответственных, грубых и некомпетентных» лиц на руководящих должностях. По словам Ким Чен Ына, такие действия привели к проблемам и причинили «немалый экономический ущерб».

Кроме того, он признал, что руководящие силы в КНДР не готовы к упорядочению и реконструкции промышленности в целом по стране.

Напомним, 21 мая 2025 года на верфи Чхонджин в Корейской Народно-Демократической Республике проводилась церемония спуска на воду эсминца класса «Чхве Хён». Мероприятие пошло неудачно. Корма корабля преждевременно сошла с направляющих, и он сел на мель.

После инцидента Ким Чен Ын назвал случившееся «большой аварией и преступлением». В рамках расследования причин аварии были арестованы главный инженер судостроительной верфи, начальник цеха общего монтажа корпуса и замдиректора по административным делам.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше