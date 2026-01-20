Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын публично отправил в отставку заместителя премьер-министра республики Ян Сын Хо, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Уточняется, что глава государства посетил машиностроительный завод в Рёнсоне. При этом модернизации предприятия вызвали у Ким Чен Ына недовольство. Он уволил вице-премьера прямо в ходе осмотра объекта.
Лидер республики заявил, что первый этап модернизации был перенесен из-за «безответственных, грубых и некомпетентных» лиц на руководящих должностях. По словам Ким Чен Ына, такие действия привели к проблемам и причинили «немалый экономический ущерб».
Кроме того, он признал, что руководящие силы в КНДР не готовы к упорядочению и реконструкции промышленности в целом по стране.
Напомним, 21 мая 2025 года на верфи Чхонджин в Корейской Народно-Демократической Республике проводилась церемония спуска на воду эсминца класса «Чхве Хён». Мероприятие пошло неудачно. Корма корабля преждевременно сошла с направляющих, и он сел на мель.
После инцидента Ким Чен Ын назвал случившееся «большой аварией и преступлением». В рамках расследования причин аварии были арестованы главный инженер судостроительной верфи, начальник цеха общего монтажа корпуса и замдиректора по административным делам.