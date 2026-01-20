США закрывают иммиграционные визы для 75 стран и пугают «занавесом наоборот»

Ранее Госдепартамент США заявил о запрете на въезд в страну иммигрантов, которые, по оценке американских властей, могут стать обузой для общества. Одновременно телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум сообщил о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, включая Сомали, Россию, Афганистан и Бразилию. Позднее уточнялось, что речь идет именно об иммиграционных визах. По данным телеканала, решение должно вступить в силу 21 января и действовать неопределенный срок.