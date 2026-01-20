Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Чемерис передал коллеге руководство соцкомитетом Заксобрания Приморья из-за отъезда

Депутат уезжает в длительную командировку.

Источник: PrimaMedia.ru

В комитете Заксобрания Приморья (ЗС ПК) по социальной политике и защите прав граждан временно сменился руководитель. На очередном заседании соцкомитета 20 января действующий председатель Игорь Чемерис объявил о своей длительной командировке и предложил кандидатуру врио председателя на ее период. Им стал коллега Чемериса по фракции «Единая Россия» Николай Алешин, сообщает ИА PrimaMedia.

«На январском заседании комитета Законодательного Собрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан председатель комитета Игорь Чемерис предложил, в связи с отъездом в длительную командировку, временно возложить исполнение обязанностей председателя комитета на Николая Алёшина», — сообщил агентству представитель парламентария.

Кадровый вопрос рассматривался в самом конце заседания в закрытом режиме только в присутствии членов комитета.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше