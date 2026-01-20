Игорь Чемерис передал коллеге руководство соцкомитетом Заксобрания Приморья из-за отъезда

В комитете Заксобрания Приморья (ЗС ПК) по социальной политике и защите прав граждан временно сменился руководитель. На очередном заседании соцкомитета 20 января действующий председатель Игорь Чемерис объявил о своей длительной командировке и предложил кандидатуру врио председателя на ее период. Им стал коллега Чемериса по фракции «Единая Россия» Николай Алешин, сообщает ИА PrimaMedia.
«На январском заседании комитета Законодательного Собрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан председатель комитета Игорь Чемерис предложил, в связи с отъездом в длительную командировку, временно возложить исполнение обязанностей председателя комитета на Николая Алёшина», — сообщил агентству представитель парламентария.
Кадровый вопрос рассматривался в самом конце заседания в закрытом режиме только в присутствии членов комитета.