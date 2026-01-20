Посол РФ: Дания является одним из основных спонсоров киевского режима

«С начала СВО Копенгаген оказал помощь Украине в размере 10,5 млрд евро, в том числе военную поддержку на €9,5 млрд. Дания является одним из основных спонсоров киевского режима, выступает за нанесение нашей стране военного и стратегического поражения», — сказал дипломат.
По его словам, перспектива победы России рассматривается главой датского правительства Метте Фредериксен как «катастрофа» для Запада и «порядка, основанного на правилах», а на официальном уровне «заявляется о том, что мир на Украине может быть для Дании более опасен, чем продолжение конфликта».