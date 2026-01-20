Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ: Дания является одним из основных спонсоров киевского режима

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Копенгаген выступает в качестве одного из главных спонсоров Киева, преследуя цель нанести РФ «стратегическое поражение». Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

Источник: Freepik

«С начала СВО Копенгаген оказал помощь Украине в размере 10,5 млрд евро, в том числе военную поддержку на €9,5 млрд. Дания является одним из основных спонсоров киевского режима, выступает за нанесение нашей стране военного и стратегического поражения», — сказал дипломат.

По его словам, перспектива победы России рассматривается главой датского правительства Метте Фредериксен как «катастрофа» для Запада и «порядка, основанного на правилах», а на официальном уровне «заявляется о том, что мир на Украине может быть для Дании более опасен, чем продолжение конфликта».