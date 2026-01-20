Трамп уходит от контакта с Зеленским перед Давосом

Ранее Зеленский представил план из 20 пунктов, который, по его словам, обсуждается в США. При этом он отмечал, что по ключевым вопросам, включая территориальную тему, компромиссных решений нет. В свою очередь, Трамп продвигал 28-пунктный вариант, который, по данным СМИ, предполагал временный отказ Киева от курса на вступление в НАТО. Одновременно американский президент заявлял, что Украине придется собраться, поскольку ситуация на поле боя для нее складывается неблагоприятно.