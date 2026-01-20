Трамп уходит от контакта с Зеленским перед Давосом

Вокруг предстоящего экономического саммита в Давосе нарастает новая интрига: президент США Дональд Трамп, по данным американских СМИ, сознательно избегает возможной личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как пишет Politico со ссылкой на анонимного собеседника в Республиканской партии, Зеленский добивается разговора один на один, но инициатива упирается в позицию Белого дома. По версии источника, украинский лидер рассчитывает на прямой контакт, понимая, что без него переговорный процесс могут перехватить другие участники.
На полях Давоса, как сообщается, должна пройти встреча лидеров так называемой «коалиции желающих», где планируется обсуждение украинского конфликта и вариантов урегулирования. По информации американских журналистов, европейские лидеры намерены убеждать Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины. Однако формат двусторонней встречи президентов США и Украины в повестке пока не значится.
Ранее Зеленский представил план из 20 пунктов, который, по его словам, обсуждается в США. При этом он отмечал, что по ключевым вопросам, включая территориальную тему, компромиссных решений нет. В свою очередь, Трамп продвигал 28-пунктный вариант, который, по данным СМИ, предполагал временный отказ Киева от курса на вступление в НАТО. Одновременно американский президент заявлял, что Украине придется собраться, поскольку ситуация на поле боя для нее складывается неблагоприятно.
