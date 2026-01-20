Одному из районов Омской области ищут нового главу

Напомним, прежний руководитель района Вячеслав Бусс в ноябре 2025 года ушел в отставку после того, как стал он стал фигурантом двух уголовных дел (о мошенничестве и о превышении полномочий). Нарушения прокуроры обнаружили в ходе плановой проверки исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции. Следствие считает, что использовал своё служебное положение, фиктивно устраивался в школы района, чтобы получить недостающий педагогический стаж и повышенную зарплату.