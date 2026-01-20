Одному из районов Омской области ищут нового главу

Министерство внутренней политики Омской области объявило о подготовке выборов главы Кормиловского района. До 23 февраля будет идти прием предложений по кандидатам на должность. Выборы будут непрямыми. Кандидатов оценит губернатор, который направит список претендентов в Совет районных депутатов Кормиловского района. Они же сделают окончательный выбор.
Напомним, прежний руководитель района Вячеслав Бусс в ноябре 2025 года ушел в отставку после того, как стал он стал фигурантом двух уголовных дел (о мошенничестве и о превышении полномочий). Нарушения прокуроры обнаружили в ходе плановой проверки исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции. Следствие считает, что использовал своё служебное положение, фиктивно устраивался в школы района, чтобы получить недостающий педагогический стаж и повышенную зарплату.
Бусс проработал на посту главы 2,6 года. После его отставки Кормиловский район временно возглавил Александр Насковец.