Глава проблемного курганского округа Санкин ушел в отставку. Инсайд

В Притобольном округе уволился врип главы Павел Санкин.
В Курганской области уволился временно исполняющий обязанности главы администрации Притобольного округа Павел Санкин. Его отставку приняли депутаты окружной думы на внеочередном заседании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к местным властям.
«Санкин ушел в отставку незадолго до второго конкурса на главу. В администрации ждут нового кандидата, которого предложат власти. Вероятно, им станет Валерия Севостьянова — управделами мэрии. До мэрии она была председателем местного ТИК», — сообщили источники.
Ситуация с выборами в Притобольном округе намного сложнее, чем в других округах. Конкурс в муниципалитете был объявлен уже во второй раз. Процедура должна завершиться в феврале. Собеседники агентства отмечают, что надежды на то, что в этот раз выборы все же пройдут, есть. Севостьянову считают гораздо сильнее Санкина. Чиновница планирует заявляться на конкурс. Также ожидается, что в нем будет участвовать и ио замглавы по соцполитике Наталья Требух. В правительстве ждут, что такой проблемный округ возглавит хозяйственник и лидер, за которым пойдут остальные чиновники.
По словам источников, Санкин растерял энтузиазм спустя продолжительное время работы на посту врип главы Притоболья. Чиновник не спешил выстраивать работу администрации, заниматься подбором команды и решать насущные проблемы в округе. Заметили это еще во время ротации его заместителей. Все они ушли из-за проблем в работе и конфликтов со своим начальником. «Экс-замглавы Валентина Кононыхина как раз выражала недовольство, что Санкин не контактирует со своими подчиненными и не пытается принимать решений по улучшению положения Притобольного округа», — говорят источники.
Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент внутренней и информационной политики Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. Информация будет дополнена после получения комментария.