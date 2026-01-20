Глава проблемного курганского округа Санкин ушел в отставку. Инсайд

Ситуация с выборами в Притобольном округе намного сложнее, чем в других округах. Конкурс в муниципалитете был объявлен уже во второй раз. Процедура должна завершиться в феврале. Собеседники агентства отмечают, что надежды на то, что в этот раз выборы все же пройдут, есть. Севостьянову считают гораздо сильнее Санкина. Чиновница планирует заявляться на конкурс. Также ожидается, что в нем будет участвовать и ио замглавы по соцполитике Наталья Требух. В правительстве ждут, что такой проблемный округ возглавит хозяйственник и лидер, за которым пойдут остальные чиновники.