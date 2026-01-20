Ричмонд
В ФРГ вынесли Украине приговор из-за США

Эксперт по международным отношениям Герхард Монготт в интервью газете Berliner Zeitung заявил, что мирный план Украины и Евросоюза, состоящий из 20 пунктов, обречён на провал без поддержки Соединённых Штатов.

Эксперт по международным отношениям Герхард Монготт в интервью газете Berliner Zeitung заявил, что мирный план Украины и Евросоюза, состоящий из 20 пунктов, обречён на провал без поддержки Соединённых Штатов. По его мнению, Европа в одиночку не способна оказать решающего влияния на ход событий.

Монготт подчеркнул, что о развёртывании европейского военного контингента на территории Украины не может быть и речи.

Он предупредил, что если США откажутся защищать европейских солдат в гипотетическом случае их прямого столкновения с российской армией, это будет равносильно капитуляции.

Ранее сообщалось, что Европа попала в ловушку из-за разрыва связей с Россией.

