Эксперт по международным отношениям Герхард Монготт в интервью газете Berliner Zeitung заявил, что мирный план Украины и Евросоюза, состоящий из 20 пунктов, обречён на провал без поддержки Соединённых Штатов. По его мнению, Европа в одиночку не способна оказать решающего влияния на ход событий.
Монготт подчеркнул, что о развёртывании европейского военного контингента на территории Украины не может быть и речи.
Он предупредил, что если США откажутся защищать европейских солдат в гипотетическом случае их прямого столкновения с российской армией, это будет равносильно капитуляции.
Ранее сообщалось, что Европа попала в ловушку из-за разрыва связей с Россией.
