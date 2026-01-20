Ричмонд
Российский концерн за полгода сделал новый автомат для штурмовиков

Концерн «Калашников» разработал и запустил в производство компактную версию автомата АК-12 — АК-12К.

Концерн «Калашников» разработал и запустил в производство компактную версию автомата АК-12 — АК-12К. На создание и выход в серию, по словам руководства предприятия, ушло около шести месяцев.

Как рассказал в интервью ТАСС генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников, АК-12К был создан на основе обратной связи от военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

По его словам, штурмовым подразделениям в условиях плотной городской застройки требуется более компактное оружие, пригодное для работы на коротких дистанциях.

Лушников уточнил, что заказчик уже дал положительное решение по началу производства и поставок. По его данным, крупная серийная партия автоматов АК-12К уже была передана в войска.

