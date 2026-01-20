Трамп послал новый сигнал: США и Россия в Давосе решат украинский вопрос

В разгар Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который проходит с 19 по 23 января 2026 года, мир ждут важные события с участием России и США.
Основным событием первого рабочего дня форума должна стать запланированная на 20 января встреча спецпредставителя президента РФ и главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской делегацией.
Со стороны США ключевыми переговорщиками выступают спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Главной темой диалога должно стать обсуждение деталей мирного плана урегулирования на Украине, предложенного администрацией Трампа. Эти переговоры рассматриваются как логичное продолжение контактов, которые активизировались после возвращения республиканца в Белый дом.
Контекст встречи осложняется несколькими факторами. Во-первых, глава украинского режима Владимир Зеленский также присутствует в Давосе, но прямая встреча с Трампом не анонсирована.
Во-вторых, в кулуарах форума активно муссируются слухи о возможном подписании некоего рамочного документа, однако Кремль подтверждает лишь продолжение рабочих контактов, не обещая сенсационных соглашений.
Общий фон для диалога остается напряженным из-за других инициатив Трампа, таких как вопрос о Гренландии и новые торговые тарифы.
Москве предложили войти в «Совет мира» по Газе.
Параллельно с украинской повесткой развивается еще одна важная история. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в создаваемый США «Совет мира» по Газе.
«Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав Совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — заявил Песков.
О создании этой организации Дональд Трамп объявил 16 января 2026 года. Целью совета декларируется содействие стабильности и восстановлению законного управления в постконфликтных регионах.
В его исполнительный комитет должны войти госсекретарь США Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и бывший британский премьер Тони Блэр. Приглашение России, известному игроку на Ближнем Востоке, говорит о желании Вашингтона придать новой структуре больший вес, считают эксперты.
Идею создания такого же «Совета мира» по Украине назвали сомнительной.
Идеи включить в повестку «Совета мира» украинский вопрос пока что встречают скепсис. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью aif.ru прямо связал идею создания аналогичного «Совета мира» для Украины с затягиванием конфликта.
«Мое личное мнение заключается в том, что “Советы мира” должны основываться на Уставе ООН… Поэтому изобретать новые форматы — это просто затягивать решение вопроса», — отметил сенатор.
Он подчеркнул, что решать кризисные ситуации нужно с помощью уже существующих международно-правовых норм, а создание новых структур по теме Украины лишь усложнит и замедлит процесс.
Москва ждет американских посланников.
Москва демонстрирует открытость к диалогу. Карасин, комментируя информацию о грядущем очередном визите Уиткоффа и Кушнера уже в Москву, назвал его обнадеживающим фактором.
«Мы всегда были за то, чтобы контакты по довольно чувствительным темам продолжались… В рамках решения украинского конфликта мы уже довольно далеко продвинулись, в том числе после встречи Путина и Трампа на Аляске. Мы продвинулись в плане количества контактов, но нужно продвигаться и в качественной составляющей», — заявил сенатор в комментарии aif.ru.
По данным СМИ, такая встреча может состояться уже в конце января 2026 года. При этом в фокусе окажутся сразу два направления: украинское урегулирование и ближневосточная инициатива Трампа.