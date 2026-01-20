Губернатор Беспрозванных фразой из популярного фильма ответил на заявления Литвы о блокаде Калининграда

Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил на заявление бывшего замминистра иностранных дел Литвы Дариуса Юргелявичуса. Литовский политик говорил о возможности блокады региона. Губернатор использовал фразу из фильма «Александр Невский».
«Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir zus», — написал он в Telegram- канале.
В переводе на русский язык фраза означает: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».
Юргелявичус ранее заявил в эфире украинского YouTube-канала «ДумаЙ», что НАТО имеет готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого военного конфликта с Россией.
Как ранее сказал президент Владимир Путин, любая попытка блокировать Калининградскую область чревата прямым столкновением. Ситуация может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт, сказал тогда российский лидер.
После заявления Владимира Путина о Калининграде западные страны запаниковали. Как считают журналисты издания Daily Express, это четко очертило «красные линии» России.
До этого Путин также подчеркивал, что домыслы о якобы планах России напасть на НАТО — чушь, в которую невозможно поверить. Тогда же российский президент добавил, что Москва продолжает противостоять всему блоку НАТО.
Кроме этого, замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что НАТО хочет стянуть войска для блокады Калининграда. По его словам, в рамках учений альянса проводятся тренировки по блокированию региона. Он подчеркнул, что на Балтике идет милитаризация и наращивание сил коалиции.
Грушко также отметил, что сейчас очень сложно представить возможность диалога. Члены НАТО, в отличие от России, не проявляют открытости к честному и равноправному поиску путей деэскалации.
Глава правящей в Литве Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс в свою очередь сообщал, что ограничение транзита через Литву в Калининград якобы может быть использовано для оказания давления на Россию и Белоруссию.