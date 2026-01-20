В Сеуле заявили о необходимости возвращения военного соглашения с КНДР

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом. Но отправка листовок в КНДР южнокорейскими активистами не раз вызывала напряжение в межкорейских отношениях.