В Сеуле заявили о необходимости возвращения военного соглашения с КНДР

«Существующая позиция такова, что необходимо восстановление соглашения от 19 сентября (2018 года — ред.) для смягчения военной напряжённости и выстраивания такого доверия и что для этого в настоящее время ведутся консультации с соответствующими ведомствами», — сказал он.
Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом. Но отправка листовок в КНДР южнокорейскими активистами не раз вызывала напряжение в межкорейских отношениях.
В ноябре 2023 года тогда еще президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отдал распоряжение начать соответствующие процедуры для приостановки отдельных пунктов межкорейского военного соглашения в ответ на запуск КНДР военного разведывательного спутника. В июне 2025 года Сеул полностью приостановил действие соглашения.