В Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ

Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты во время отражения атаки в понедельник вечером и в ночь на вторник на территории шести районов Ростовской области.

Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты во время отражения атаки в понедельник вечером и в ночь на вторник на территории шести районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

По его данным, инциденты произошли в Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском районах.

Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что в течение трех часов российские средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов.

