Гособвинитель запросил суровое наказание для бывшей советницы экс-мэра Сургута Филатова

Обвинение настаивает на 10 годах колонии.
Гособвиниение запросило наказание в виде 10 лет колонии для бывшей главной коммунальщицы Сургута (ХМАО) Марии Ваньковой. Ее обвиняют в получении взятки за снижение миллионной неустойки к подрядчикам Югорского фонда капремонта, где она работала до перехода в мэрию, сообщает журналист URA.RU из зала суда.
«Прокурор запросил для Ваньковой 10 лет колонии. По версии следствия, номер счета местному бизнесмену сообщила помощница Ваньковой Рузеева, а на эти 200 тысяч семья обвиняемой съездила в отпуск», — отмечает корреспондент агентства.
Рассмотрение дела в суде тянется с июня 2024 года. За это время приставам пришлось разыскивать и принудительно доставлять в суд свидетелей, демонстрировавших внезапные провалы в памяти, прерываться на поиски пропавшего iPhone Ваньковой, на котором сохранилась ее переписка с Рузеевой. Сама обвиняемая за это время получила пост главной коммунальщицы Сургута и лишилась его, а также служебной квартиры, из которой ее выселяли по суду.
Защита заявляет о невиновности экс-чиновницы. Приговор будет оглашен в ближайшее время.