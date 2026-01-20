Гособвинитель запросил суровое наказание для бывшей советницы экс-мэра Сургута Филатова

Рассмотрение дела в суде тянется с июня 2024 года. За это время приставам пришлось разыскивать и принудительно доставлять в суд свидетелей, демонстрировавших внезапные провалы в памяти, прерываться на поиски пропавшего iPhone Ваньковой, на котором сохранилась ее переписка с Рузеевой. Сама обвиняемая за это время получила пост главной коммунальщицы Сургута и лишилась его, а также служебной квартиры, из которой ее выселяли по суду.