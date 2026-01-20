Евросоюз попал в энергетическую ловушку, отказавшись от российского газа

Ранее сообщалось, что Россия заняла четвёртое место по объёмам поставок газа в Европу в 2025 году. Согласно информации экспертов, суммарные поставки из РФ в ЕС составили около 38 млрд кубометров, что меньше, чем у Норвегии (97,1 млрд куб. м), США (82,9 млрд куб. м) и Алжира (38,6 млрд куб. м).