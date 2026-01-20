Ричмонд
Евросоюз попал в энергетическую ловушку, отказавшись от российского газа

Европейский союз, отказавшись от российского газа, попал в энергетическую зависимость от США, что на фоне конфликта вокруг Гренландии создало для Брюсселя серьёзную геополитическую ловушку. Об этом пишет издание Politico.

Как отмечается в материале, американский сжиженный природный газ (СПГ) изначально рассматривался как безопасная альтернатива российским поставкам, но теперь эта безопасность уже не гарантирована из-за кризиса в трансатлантических отношениях. Аналитики предупреждают, что растущая зависимость от заокеанского партнёра несёт значительные риски.

В Брюсселе опасаются, что президент США Дональд Трамп может использовать энергетическую уязвимость Европы как рычаг давления для продвижения своих интересов в Гренландии, вплоть до угрозы прекращения поставок газа.

Ранее сообщалось, что Россия заняла четвёртое место по объёмам поставок газа в Европу в 2025 году. Согласно информации экспертов, суммарные поставки из РФ в ЕС составили около 38 млрд кубометров, что меньше, чем у Норвегии (97,1 млрд куб. м), США (82,9 млрд куб. м) и Алжира (38,6 млрд куб. м).

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

