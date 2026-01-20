Guardian: Приглашение Трампа Путина в Совет мира ставит вопросы о его повестке

Приглашение российского президента Владимира Путина от американского коллеги войти в Совет мира по Газе вызывает вопросы относительно его повестки дня. Об этом написало британское издание Guardian.
— Приглашение Путина вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров, — сказано в статье.
Отмечается, что глава Белого дома, по-видимому, пригласил в Совет дружественных ему мировых лидеров.
Приглашая Владимира Путина и других глав стран в Совет мира по Газе, Дональд Трамп пытается создать альтернативу существующим международным форматам. Такое мнение выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он допустил, что американский лидер хочет на новой площадке апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить данный опыт в других горячих точках.
Владимира Путина пригласили в «Совет мира», о создании которого объявил Дональд Трамп. Об этом 19 января сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.