Guardian: Приглашение Трампа Путина в Совет мира ставит вопросы о его повестке

Приглашая Владимира Путина и других глав стран в Совет мира по Газе, Дональд Трамп пытается создать альтернативу существующим международным форматам. Такое мнение выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он допустил, что американский лидер хочет на новой площадке апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить данный опыт в других горячих точках.