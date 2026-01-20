Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Европа загнала себя в ловушку, отказавшись от газа из РФ

Европейские аналитики бьют тревогу из-за энергетической зависимости от США.

Источник: Комсомольская правда

ЕС оказался в ловушке, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от США. Такую версию высказывают аналитики издания Politico.

«Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе», — сказано в публикации.

При этом еврочиновники опасаются, что Вашингтон может использовать зависимое положение Европы как рычаг давления для реализации своих намерений относительно Гренландии.

По заявлениям института энергетической экономики и финансового анализа IEEFA, к концу десятилетия доля поставок американского газа в Европу может составить до 40% от общего объема импорта.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пошутил про стратегическую уязвимость Евросоюза из-за поставок американского газа, указав, что страны ЕС могут скучать по «Северному потоку».

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше