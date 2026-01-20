Politico: Европа загнала себя в ловушку, отказавшись от газа из РФ

ЕС оказался в ловушке, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от США. Такую версию высказывают аналитики издания Politico.
«Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе», — сказано в публикации.
При этом еврочиновники опасаются, что Вашингтон может использовать зависимое положение Европы как рычаг давления для реализации своих намерений относительно Гренландии.
По заявлениям института энергетической экономики и финансового анализа IEEFA, к концу десятилетия доля поставок американского газа в Европу может составить до 40% от общего объема импорта.
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пошутил про стратегическую уязвимость Евросоюза из-за поставок американского газа, указав, что страны ЕС могут скучать по «Северному потоку».