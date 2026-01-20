Левые в Германии потребовали выйти из учений НАТО и выставить счет США

Поводом для заявления стали слова Дональда Трампа, который сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против ряда европейских стран. В их числе названы Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия. Далее тариф, как утверждается, должен увеличиться до 25% и действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.