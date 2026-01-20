Левые в Германии потребовали выйти из учений НАТО и выставить счет США

В Германии разгорелся политический спор вокруг учений НАТО Steadfast Dart-26. Исполнительный директор Левой партии Янис Элинг заявил, что Берлин должен прекратить участие в маневрах и начать строить систему коллективной безопасности без НАТО и без США.
По версии политика, нынешняя линия президента США Дональда Трампа требует жесткого ответа со стороны Европы. Элинг считает, что если страны ЕС не начнут сопротивляться давлению Вашингтона, американский лидер будет действовать еще увереннее.
Первым шагом, по словам представителя Левых, должно стать прекращение участия в начавшихся учениях Steadfast Dart-26. В партии утверждают, что после прозвучавших угроз со стороны Трампа речь идет уже не о взаимодействии с союзником.
Следом, как заявили Левые, Европа должна переходить к формированию отдельной архитектуры безопасности — без НАТО и без США.
Отдельный блок требований связан с экономическим давлением на Вашингтон. Элинг заявил, что если США введут штрафные пошлины, ответ Европы должен быть таким, чтобы он был чувствительным для американской стороны. В числе мер он назвал отказ предоставлять США военные базы в Германии без финансовых условий.
Политик подчеркнул, что американская инфраструктура в ФРГ остается ключевой для Вашингтона. Он напомнил о значении авиабазы Рамштайн, через которую координируются американские операции в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Также Элинг указал на размещение командования вооруженных сил США в Африке в Штутгарте.
В Левой партии настаивают: Германия должна требовать арендную плату за жилье, здания и земельные участки, которые используются американской стороной. Речь, по оценке политика, может идти о сотнях тысяч квадратных метров и значительных суммах.
Поводом для заявления стали слова Дональда Трампа, который сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против ряда европейских стран. В их числе названы Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия. Далее тариф, как утверждается, должен увеличиться до 25% и действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Читайте также: «Лучше бы молчала»: жена Зеленского дала украинцам циничный совет о выживании.