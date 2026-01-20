Польша закрывает ворота военных объектов для китайских машин

По данным журналистов, в стране уже ведутся работы по ограничению доступа китайских машин на территорию закрытых подразделений. Ожидается, что начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула в ближайшее время подпишет приказ, который запретит въезд и стоянку таких автомобилей в непосредственной близости от военных объектов.