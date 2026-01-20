Польша закрывает ворота военных объектов для китайских машин

В Польше готовят запрет на въезд и парковку автомобилей китайского производства у объектов военной инфраструктуры. О таких мерах сообщила радиостанция RMF FM.
По данным журналистов, в стране уже ведутся работы по ограничению доступа китайских машин на территорию закрытых подразделений. Ожидается, что начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула в ближайшее время подпишет приказ, который запретит въезд и стоянку таких автомобилей в непосредственной близости от военных объектов.
Причиной называют вопросы информационной безопасности. В Польше опасаются, что современные транспортные системы могут использоваться как источник сбора данных.
Отдельно отмечается, что в декабре прошлого года польский Центр восточных исследований опубликовал доклад под названием «Смартфоны на колесах». В нем говорится, что автомобили китайского производства массово оснащаются технологиями, позволяющими сканировать окружающее пространство, а также системами геолокации и связи.
