Принц Уильям усилил пиар-службу на фоне разговоров о возвращении Гарри

Иден увязывает происходящее с проектом «Оттепель», который он описывает как кампанию британских элит в поддержку герцога и герцогини Сассекских. Он также пишет, что серия публикаций о возможном приезде пары может быть попыткой надавить на королевскую семью и добиться для них торжественного приема.